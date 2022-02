Technicolor : Envisage de coter sa filiale d'effets visuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technicolor a annoncé vendredi son intention d'introduire en Bourse sa filiale de technologies créatives animées, Technicolor Creative Studios.



Le groupe français explique que le projet vise à permettre de poursuivre la croissance et le développement de l'entité, qui bénéficie d'une forte demande du marché à l'heure actuelle.



Technicolor Creative Studios propose des solutions d'effets visuels dédiées à la production de films, de séries télévisées, de jeux vidéo, de publicité et de marketing.



Dans son communiqué, Technicolor dit vouloir distribuer 65% du capital de Technicolor Creative Studios (TCS) à travers un apport en nature à ses actionnaires.



Technicolor conservera une participation maximale de 35% dans TCS après distribution.



Cette annonce intervient alors que le groupe dit avoir atteint ses objectifs pour 2021, en dépit d'un environnement difficile.



Technicolor a dégagé un EBITDA ajusté de 268 millions d'euros (+64,9%) et un flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts quasiment revenu à l'équilibre (-2 millions d'euros).



Il ajoute que 2022 devrait être une année 'solide', ce qui le pousse à confirmer ses objectifs annuels.



Technicolor indique par ailleurs avoir reçu une offre ferme pour la vente de ses activités de licences de marques pour un montant total en numéraire d'environ 100 millions d'euros, ce qui lui permettre de poursuivre son désendettement et sa simplification.



Toutes ces annonces étaient accueillies sans grand enthousiasme vendredi à la Bourse de Paris, où le titre était stable en milieu de matinée. Il affiche un repli de 8% dans le début de l'année.



