Technicolor : Début d'année 'encourageant', le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Technicolor grimpe de 8% mercredi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un début d'année 'encourageant' dans un environnement qualifié de 'difficile'.



Son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année ressort à 711 millions d'euros, en baisse de 3,7% d'une année sur l'autre à taux de change courants, mais en hausse de 3,6% à taux de change constants.



L'EBITDA ajusté s'est, lui, établi à 43 millions d'euros, ce qui correspond à une progression de 72% à taux constants.



Avec les tournages de films qui s'accélèrent chez les studios hollywoodiens, plus de 90% du carnet de commandes de projets en effets visuels et en animation pour 2021 est d'ores et déjà sécurisé, souligne le groupe dans son communiqué.



Technicolor maintient en conséquence ses prévisions pour 2021, visant toujours 115 millions d'euros d'économies en 2021, tout en confirmant ses prévisions à horizon 2022.



Le groupe prévoit ainsi de continuer à améliorer significativement son EBITDA ajusté et son flux de trésorerie disponible, cette année comme la prochaine.



