Technicolor : Crédit Suisse AM sous les 10% de capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse Asset Management a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 22 décembre 2020, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Technicolor et détenir en l'espèce 9,77% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de l'exercice de bons de souscription d'actions Technicolor ayant donné lieu à l'émission de 1,4 million d'actions au profit du déclarant.



Par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, Crédit Suisse Group AG contrôle 12,42% du capital et des droits de vote de Technicolor.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.