Technicolor : Technicolor renforce son plan d'économies après un premier trimestre en retrait et grimpe en Bourse

(BFM Bourse) - Pénalisé par une baisse de la demande pour sa division "maison connectée" en Europe pour cause de crise sanitaire, le spécialiste français des technologies de l'image a vu ses ventes se replier de 12,7% sur les trois premiers mois de l'année. Le renforcement de son plan d'économies est salué par le marché, le titre Technicolor grimpe vendredi matin.

Comme la vaste majorité des groupes cotés, Technicolor a dévoilé jeudi après Bourse des résultats trimestriels en repli sur un an, sous l'effet des répercussions économiques liées à la crise du Covid-19. Les revenus du groupe ressortent à 739 millions d'euros, "en ligne avec les attentes" selon la direction de Technicolor, qui précise que le trimestre reflète, comme prévu, "une diminution de la demande de "Maison Connectée" (modems, décodeurs et box TV, NDLR) liée à un ralentissement en Europe et en Asie, [ainsi qu'une] baisse de volume des "Services DVD" et une baisse de l'activité "Film & Effets Visuels".

Sur une note plus optimiste, le communiqué ajoute que les trois premiers mois de l'année ont également marqués par "une très bonne performance du haut débit, notamment en Amérique du Nord où la croissance des ventes (+10,6%) a été tirée par une augmentation de la demande, et de la "Publicité" qui a réalisé une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres".

Le directeur général du groupe Richard Moat rappelle que Technicolor "fait face à une crise sans précédent" mais se réjouit de "l'impact limité au cours du premier trimestre, grâce à la résilience des activités maison connectée et publicité". Il se félicite également de la "réponse extraordinaire" des employés du groupe, avec des capacités de travail à domicile déployées pour 80% des employés, qui ont permis au groupe de "maintenir ses opérations dans la mesure du possible, garantissant la sécurité de nos employés tout en assurant la continuité de nos activités pour nos clients".

L'Ebitda ajusté ressort à 27 millions d'euros, en repli de 17,3% sur un an à taux de change constants. Retraité des dépréciations, l'Ebita ajusté est en amélioration de 7 millions d'euros sur le premier trimestre, à -34 millions d'euros, "grâce à une meilleure gestion des coûts des dépenses de rendu dans le cloud" indique le communiqué.

Le marché apprécie le renforcement du plan d'économies

Le renforcement de ce plan d'économies est bien accueilli par le marché, le titre Technicolor s'adjugeant 2,42% à 21,2 centimes vers 10h45. Ce dernier est toutefois en chute libre depuis le début de l'année (-69%), comme depuis 5 ans (-96%).

Mise à jour du plan stratégique et du processus d'augmentation de capital

Aussi, "dans le cadre des besoins de liquidité du groupe", Technicolor rappelle que les actionnaires ont approuvée toutes les résolutions relatives au projet d'augmentation de capital (à hauteur de 305 millions d'euros) annoncée le 13 février dernier. "En collaboration avec ses conseillers, Technicolor continue d’étudier les fenêtres de marché possibles pour le lancement de l’augmentation de capital qui demeure soumise aux conditions de marché appropriées et à l’approbation des autorités de marché compétentes" conclut le groupe.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

