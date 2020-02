Technicolor : En chute après l'annonce d'un plan stratégique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technicolor chute de 17% après la présentation par le groupe de technologies de l'image de son plan stratégique 2020-2022, assorti d'un projet d'augmentation de capital d'environ 300 millions d'euros avec maintien du DPS des actionnaires.



A l'issue d'une revue approfondie, il a identifié des initiatives destinées à accompagner sa transformation financière et opérationnelle, parmi lesquelles des économies de coûts d'environ 150 millions d'euros en base annuelle à horizon 2022 (dont 100 millions dès 2020).



Par ailleurs, Technicolor annonce une extension de la maturité de la ligne de crédit RCF de décembre 2021 à juin 2023, sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital, et de la maturité de la ligne de crédit Wells Fargo de septembre 2021 à mars 2023.



