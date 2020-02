Technicolor : Baisse de 7,5% de l'EBITDA ajusté en 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des technologies de l'image Technicolor annonce un EBITDA ajusté en baisse de 7,5% à 246 millions d'euros et un EBITA ajusté en chute de 63,6% à 36 millions, au titre de l'année écoulée et en données hors IFRS 16.



Le chiffre d'affaires a reculé de 4,7% à 3,8 milliards, avec une croissance à deux chiffres des services de production, plus que compensée par le déclin du marché de la vidéo en Amérique du Nord dans la maison Connectée et la baisse anticipée des volumes dans les services DVD.



Pour 2020, Technicolor prévoit un EBITDA ajusté en ligne avec 2019 et un EBITA ajusté d'environ 70 millions d'euros après IFRS 16 (environ 65 millions avant IFRS 16), une amélioration significative par rapport à 2019.



