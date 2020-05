Technicolor : Amélioration de l'EBITA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Technicolor publie un EBITA ajusté de -34 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, soit une amélioration de sept millions grâce à une meilleure gestion des coûts des dépenses de rendu dans le cloud.



Le chiffre d'affaires recule de 12,8% (-14,1% à taux de changes constants) à 739 millions d'euros reflétant, comme prévu, une diminution de la demande de maison connectée, une baisse de volume des services DVD et une baisse de l'activité film & effets visuels épisodiques.



Le spécialiste des technologies de l'image rappelle avoir suspendu ses objectifs 2020-2022 en raison de l'épidémie de Covid-19, et prévoit de fournir des objectifs mis à jour pour cette période dès qu'il y aura plus de visibilité sur l'impact de la pandémie.



