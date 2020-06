Technicolor : Les créanciers de Technicolor prêts à renoncer à leurs créances en échange d'une partie du capital

(BFM Bourse) - Le groupe n'est pas en mesure de mener l'augmentation de capital de 300 millions d'euros qu'il envisageait au deuxième trimestre à cause de la crise du Covid-19. Technicolor opte pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, au terme de laquelle ses créanciers abandonneraient 660 millions d'euros de créances en échange d'actions nouvelles.

Le spécialiste français des technologies au service du son et de l'image Technicolor a annoncé lundi soir être parvenu avec une majorité de ses créanciers à un accord de principe en vue d'une restructuration financière. Dans ce cadre, le groupe dirigé par le britannique Richard Moat bénéficierait d'un apport de 420 millions d'euros, lui permettant de faire face à ses besoins opérationnels et de réduire son endettement à hauteur de 660 millions d'euros, via une conversion en capital de sa dette au titre du "prêt à terme B" et de la dette revolving.

Concrètement, le groupe lancerait une augmentation de capital de 330 millions d’euros, à un prix de souscription de 2,98 euros par action (41% sous le derniers cours), ouverte à tous les actionnaires mais dont le montant serait entièrement garanti par les créanciers (par compensation avec leurs créances) ainsi qu'une augmentation de capital réservée à ces prêteurs, pour un montant total de 330 millions d’euros, et à un prix de souscription de 3,58 euros par action (là aussi entièrement souscrite par voie de compensation avec la valeur de leurs créances. Par ailleurs, des bons de souscription seraient attribués aux différents groupes d'actionnaires, y compris les individuels, leur conférant une forme d'intéressement à un éventuel redressement du cours de Bourse dans les années à venir.

Cet accord de principe "donne un cadre de développement viable à long terme de l’activité du Groupe, de ses employés, clients et fournisseurs", tout en offrant aux actionnaires actuels la possibilité de participer au redressement éventuel. Pour en faciliter la mise en oeuvre, Technicolor annonce en parallèle l'ouverture par le tribunal de commerce de Paris d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Cette procédure permet d'enclencher l’opération avec seulement l’accord de la majorité des deux tiers des prêteurs concernés (des prêteurs représentant 65,77 % du montant principal des dettes concernées ont à ce stade donné leur feu vert).

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TECHNICOLOR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok