Technicolor : Bpifrance grimpe au capital de Technicolor, en chute libre en Bourse depuis un mois

(BFM Bourse) - En grandes difficultés depuis un mois, Technicolor profite du soutien de la Bpifrance, qui porte sa participation au capital de Technicolor à 7,61% de son tour de table.

Massacré depuis mi-février dernier (-70% entre la clôture du 13 février et celle du lundi 9 mars), le titre Technicolor a entamé son rebond mardi (+5,8%) et le poursuit mercredi (+5,3% à 11h40). Il s'échange toutefois à 23,2 centimes d'euro, alors qu'il valait encore près de 70 centimes d'euro il y a de cela quelques semaines. La capitalisation boursière du spécialiste français du son et de l'image a ainsi chuté sous le seuil symbolique des 100 millions d'euros, à 96 millions d'euros mercredi peu avant 12h.

C'est le moment choisi par Bpifrance pour augmenter sa participation au capital de Technicolor, dont il détient désormais 7,61% du capital et des droits de vote. Cette opération intervient alors qu'une assemblée générale extraordinaire de Technicolor prévue le 23 mars doit "amener les actionnaires à se prononcer sur une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et permettre ainsi à la société de mettre en oeuvre le renforcement de son bilan", précise Bpifrance dans un communiqué.

La banque publique d'investissement se dit par ailleurs "convaincue de la pertinence du plan stratégique 2020-2022 annoncé le 13 février dernier" (qui n'avait pas convaincu le marché) et présenté récemment par le nouveau directeur général Richard Moat. "L’augmentation de capital doit être l’occasion de redonner à Technicolor les moyens de réussir la transformation initiée, tant pour les services de production, les services DVD, que pour la division maison connectée" ajoute Bpifrance.

Des mesures d'accompagnement exceptionnelles

Cette dernière précise en outre, "en accord avec la réglementation en vigueur," détenir conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations 10,01% du capital et des droits de vote de Technicolor.

Au sein de Bpifrance, détenu à moitié par l'État français et à moitié par la Caisse des Dépôts, "toutes les équipes sont mobilisées, à travers nos cinquante implantations régionales, pour soutenir les TPE et PME dans la crise qu’elles traversent à cause du coronavirus. Le dispositif éprouvé de la garantie est une réponse d’impact massif, qui pourra les aider à passer ce cap difficile", a notamment déclaré mardi Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance.

Parmi les mesures d'accompagnement exceptionnelles aux entreprises touchées par la crise sanitaire, annoncées mardi, "l’octroi de la garantie Bpifrance voit sa quotité portée à 70%, pour les prêts de trésorerie accordées par les banques privées françaises aux entreprises affectées par les conséquences du Covid-19" et la banque d'investissement propose également le "réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance".

Les secteurs de l'événementiel, de la restauration, du transport en autocars et du tourisme "sont très impactés" par la crise sanitaire du Covid-19, a énuméré Nicolas Dufourcq lundi à Brest.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

