Suez : La réponse de Suez à l'offre de Veolia ne respecte par les règles sur les OPA, selon l'AMF

PARIS (Reuters) - L'autorité des marchés financiers (AMF) a estimé vendredi que les dispositions mises en place par Suez pour contrecarrer l'offre de rachat considérée comme hostile de son concurrent Veolia ne respectaient par les règles applicables aux offres publiques.

Suez a mis en place une fondation de droit néerlandais pour regrouper ses activités Eau France, bloquant de fait la réalisation du projet de Veolia, et a proposé d'engager des discussions tripartites sur la base de la proposition du consortium Ardian-GIP qui envisage de reprendre des activités du groupe pour un montant de 11,9 milliards d'euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"La combinaison entre les modifications que la société Suez annonce avoir apportées au dispositif de la fondation de droit néerlandais et la proposition du consortium Ardian-GIP négociée et soutenue par le conseil d’administration de Suez porte atteinte aux règles et principes directeurs applicables aux offres publiques", a commenté l'AMF dans un communiqué.

Contacté, Suez n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat.

Veolia cherche depuis plusieurs mois à racheter son concurrent historique mais ce dernier rejette farouchement tout rapprochement entre les deux groupes de services aux collectivités.

Veolia est devenu en octobre le premier actionnaire de Suez après le rachat d'un bloc de 29,9% auprès d'Engie.

Le groupe dirigé par Antoine Frérot a déposé une offre sur les 70,1% de Suez qu'il ne détient pas encore au prix de 18,00 euros par action. Il compte défendre son projet de rachat dans le cadre d'une assemblée générale de son rival qui doit se tenir d'ici à fin juin.

(Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2021 Thomson Reuters