Stmicroelectronics : STMicro prévoit d'investir jusqu'à 3,6 milliards de dollars pour accroître ses capacités

PARIS (Reuters) - Le fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics a indiqué jeudi prévoir d'investir entre 3,4 milliards et 3,6 milliards de dollars (3,03 à 3,2 milliards d'euros) cette année afin d'accroître ses capacités de production pour répondre à la forte demande pour les semi-conducteurs.

Le groupe basé à Genève s'attend pour 2022 à un chiffre d'affaires net compris entre 14,8 milliards et 15,3 milliards de dollars, contre 12,76 milliards réalisés l'an dernier, "compte tenu de la forte demande de nos clients et de l'augmentation de nos capacités", a indiqué le président du directoire et directeur général Jean-Marc Chéry.

Au quatrième trimestre, le résultat dilué par action est ressorti à 0,82 dollar, au-delà des attentes des analystes à 0,69 dollar selon des données de Refinitiv.

Pour le premier trimestre en cours, STMicro s'attend à un chiffre d'affaires net d'environ 3,5 milliards de dollars, en baisse de 1,6% par rapport au trimestre précédent, et une marge brute d'environ 45%.

(Reportage par Mathieu Rosemain, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)

