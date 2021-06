Stellantis (ex peugeot) : Va dévoiler sa stratégie d'électrification

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé ce lundi l'organisation d'un 'EV Day 2021', soit une journée du véhicule électrique, le jeudi 8 juillet 2021.



Cet événement digital sera animé par Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, et sera l'opportunité de présenter la stratégie d'électrification de Stellantis, comme un élément clé d'une 'mobilité propre, sûre et abordable'.





