Stellantis (ex peugeot) : Un site britannique se tourne vers l'électrique

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi qu'il allait investir 100 millions de livres sterling (environ 116 millions d'euros) afin de transformer une usine britannique de sa marque Vauxhall en site de production entièrement dédié aux véhicules électriques du groupe.



D'ici la fin de l'année prochaine, le géant de l'automobile compte faire en sorte que le centre d'Ellesmere Port devienne son premier site à produire des véhicules électriques en version utilitaire et pour les particuliers.



Ces véhicules seront assemblés pour les marques Vauxhall, Opel, Peugeot et Citroën et seront destinés au marché national et à l'exportation.



Construite en 1962, l'usine d'Ellesmere Port fêtera son 60e anniversaire l'an prochain. Depuis 1964, le site a produit plus de 5,2 millions de véhicules, dont l'incontournable Opel Astra.



La décision de Stellantis intervient alors que le gouvernement britannique a interdit la vente de véhicules à moteur thermique dès 2030.



