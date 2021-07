Stellantis (ex peugeot) : Présente sa stratégie globale d'électrification

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a présenté aujourd'hui dans le cadre d'une conférence de presse sa stratégie globale d'électrification sur l'ensemble des marques du groupe.



Cette stratégie permettra au groupe de viser à moyen terme et de façon durable une marge opérationnelle courante à deux chiffres.



Le groupe prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 dans l'électrification et le software, tout en restant la référence en termes de performance dans le secteur automobile avec une efficience en matière d'investissements 30 % supérieure à la moyenne de l'industrie.



L'objectif des ventes de véhicules 'Low Emission' (LEV) est de plus de 70 % en Europe et de plus de 40 % aux USA à l'horizon 2030



Les véhicules électriques (BEV) répondront aux attentes de la clientèle, avec 500 à 800 km/300 à 500 miles d'autonomie et une capacité de recharge rapide de 32 km/20 miles par minute.



La stratégie mondiale d'approvisionnement en batteries permettra de disposer de plus de 260 GWh d'ici à 2030, et s'appuiera sur cinq ' Gigafactories ' en Europe et en Amérique du Nord.



L'électrification est basée sur deux chimies de batteries : une technologie à haute densité énergétique et une autre sans nickel ni cobalt à l'horizon 2024. L'introduction de la technologie des batteries à électrolyte solide est prévue pour 2026.



