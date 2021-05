Stellantis (ex peugeot) : Premier trimestre 'solide', le titre avance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mercredi avoir réalisé un 'solide' chiffre d'affaires au titre de son premier trimestre depuis la fusion, tout en avertissant sur les effets négatifs de la crise globale des semi-conducteurs.



Le numéro un du marché automobile européen - avec une part de marché de près de 24% - a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires net de 37 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année sur une base 'proforma'.



Ce chiffre s'inscrit en hausse de 14% par rapport aux 32,4 milliards d'euros enregistrés au premier trimestre 2020 sur une base pro forma.



Dans son communiqué, le groupe issu du rapprochement entre PSA et FCA explique que son portefeuille de marques 'diversifié' lui a permis de générer des volumes en hausse et un effet prix positif.



Ses ventes combinées ont atteint 1.618.000 véhicules sur le trimestre en base proforma, soit une hausse de 12%, avec un stock réseau qui s'inscrit cependant en baisse dans toutes les régions du fait de la pénurie de semi-conducteurs.



A ce titre, Stellantis évoque une 'visibilité restreinte' sur les conséquences de la pénurie de semi-conducteurs sur l'ensemble de l'année, mais confirme néanmoins son objectif pour 2021, à savoir une marge opérationnelle courante entre 5,5% et 7,5%.



Le titre s'inscrivait en hausse de 1,4% à la Bourse de Paris mercredi matin en réaction à la parution de ces chiffres.



