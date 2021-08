Stellantis (ex peugeot) : Oddo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours remonté de 23 à 24 euros sur Stellantis qui reste son 'Top Pick' au sein des constructeurs automobiles avec une conviction renforcée sur ses principaux arguments.



Le bureau d'études met en avant le momentum de résultats 'très solide à court terme et qui le restera au second semestre', des leviers internes significatifs et son positionnement sur les thématiques transformation qui reste selon lui sous-estimé.



Oddo reste convaincu que 'ces différents éléments devraient permettre à Stellantis d'améliorer sa performance opérationnelle et financière à moyen terme', ce qui lui 'semble encore loin d'être valorisé malgré la bonne performance récente du titre'.



