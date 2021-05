Stellantis (ex peugeot) : Oddo confirme son conseil et l'objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé son nouveau partenariat avec le taiwannais Foxconn qui doit lui permettre à la fois de concrétiser ses ambitions dans le software mais également d'en accélérer le développement. ' Les deux groupes ont donc annoncé la création de la JV Mobile Drive qui sera détenue à 50/50 et spécialisée dans les cockpits numériques et la connectivité ' souligne Oddo.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Surperformance et son objectif de cours de 18 E.



' La présentation de la JV n'a fait aucun doute quant à sa nature même : un équipementier de rang 1 dont l'ambition est également de fournir d'autres constructeurs. Faurecia dont la division Clarion Electronics sera en partie en concurrence frontale avec cette JV. Continental dont la division VNI (Vehicle Networking and Information) devrait également être en concurrence avec cette JV ' indique le bureau d'analyses.



' De manière générale, cette annonce nous conforte dans notre préférence pour les équipementiers dits traditionnels au détriment d'acteurs plus technologiques. Nous préférons toujours des acteurs comme PO, Autoliv ou encore Faurecia (ex Clarion) à Continental ou Valeo ' rajoute Oddo.



