Stellantis (ex peugeot) : Nouvelle hausse du titre, +12% en trois séances

(CercleFinance.com) - Le titre gagne encore près de 2% aujourd'hui après un gain de plus de 10% sur les deux dernières séances.



Stifel a une notation à 'achat' sur l'action Stellantis, avec un objectif de cours de 17,20 euros, suite à la fusion réalisée entre Fiat Chrysler et PSA.



Alors que 'beaucoup de choses doivent être détaillées' dans les semaines/mois à venir, le constructeur automobile a présenté un plan à moyen terme 'robuste', a indiqué l'analyste dans une note aux clients.



Stifel a déclaré que l'histoire des actions de Stellantis devrait être guidée par les synergies, la transition vers l'électrification et le redémarrage du marché chinois.



UBS initie pour sa part un suivi sur Stellantis avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 21 euros, soit un potentiel de progression estimé à 55% pour le titre.



'L'objectif de synergies de plus de cinq milliards d'euros est hautement crédible, mais rien n'est encore valorisé', juge le broker, qui y voit la base pour une croissance annuelle moyenne de 11% du BPA et une performance 'stellaire' de l'action.



' Nous retenons, à ce stade, la philosophie de cette opération majeure dans le secteur Auto, à savoir une opération ' bouclier ' selon les mots du CEO. Nous présentons une première approche des perspectives et des BNA de Stellantis ' indique Invest Securities.



' Sur des bases encore mal ' assises ' et portant beaucoup d'hypothèses, notre objectif de cours ressort à 14,5E. Nous initions le suivi de la valeur avec une opinion neutre ' rajoute le bureau d'analyse.



