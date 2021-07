Stellantis (ex peugeot) : Nomination de Ned Curic au poste de CTO

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Ned Curic, actuellement Vice-Président de Alexa Automotive, Amazon, rejoindra Stellantis comme Chief Technology Officer (CTO) le 30 août 2021.



En tant que CTO de Stellantis, Ned Curic sera rattaché à Carlos Tavares, CEO, et gérera toutes les ressources relatives à la technologie du groupe.



' Ned Curic est un expert de renommée mondiale avec une réussite reconnue depuis de nombreuses années, notamment chez Amazon où, en tant que Vice-Président d'Alexa Automotive depuis 2017, il était responsable de la définition de l'organisation commerciale et technologique de la branche automobile ' indique la direction.



