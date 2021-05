Stellantis (ex peugeot) : 'meilleure opportunité du secteur' selon Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a publié, hier, un chiffre d'affaires 2021 du 1er trimestre en hausse de 14% et supérieur aux attentes à 37.0 MdE (pro-forma, consensus à 35.5 MdE). ' Il a été porté par la croissance des volumes (+11%) mais aussi et surtout par des impacts prix et mix très positifs ' indique Oddo.



' A la suite de cette publication, nous considérons toujours Stellantis comme la meilleure opportunité boursière au sein du secteur (OC 18 E) avec un momentum de résultats solides à court terme ' rajoute le bureau d'analyses.



Le groupe a réitéré son objectif de MOP entre 5,5% et 7,5%, à comparer avec un consensus de 7,3% et 5,3% en 2020.



' Après ce très bon début d'année et dans la perspective des importants lancements produits du S2 en Amérique du Nord, d'une amélioration de la situation semis au S2 et d'un environnement mix/prix toujours très solide, nous ressortons, pour notre part, confortés dans notre vision plus optimiste (7.8%e) et visons, également, un FCF de >5 MdEe (renforcé par la sortie de l'accord avec Tesla en Europe) ' indique Oddo.



