Stellantis (ex peugeot) : Lance Mobile Drive, en coentreprise avec Foxconn

(CercleFinance.com) - Stellantis ainsi que Foxconn (Hon Hai Precision Industry) et sa filiale FIH Mobile ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente non contraignant pour former 'Mobile Drive', une joint-venture à 50/50, basée aux Pays-Bas, dont l'objectif sera d'accélérer les délais de développement et d'offrir des expériences embarquées innovantes aux utilisateurs.



Mobile Drive se concentrera sur le développement de plateformes d'info-divertissement, télématiques et 'cloud', ce qui devrait déboucher sur des innovations logicielles dans le domaine des applications basées sur l'intelligence artificielle, de la communication 5G, des services over-the-air, des opportunités d'e-commerce et des intégrations de cockpits intelligents.



'Les logiciels constituent un virage stratégique pour notre secteur et Stellantis entend prendre l'avantage avec Mobile Drive, qui permettra de développer rapidement les fonctionnalités et les services de connectivité qui constituent, comme cela a été le cas pour l'électrification, la prochaine évolution majeure de notre secteur', a commenté Carlos Tavares, directeur général de Stellantis.





