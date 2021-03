Stellantis (ex peugeot) : La coentreprise avec Engie EPS a un nom

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La coentreprise issue du rapprochement des activités de mobilité électrique de Stellantis et d'Engie EPS s'appellera 'Free2Move eSolutions', ont annoncé mercredi les deux groupes.



Ce nom s'inspire très largement de celui de 'Free2Move', la filiale de mobilité de Stellantis créée en 2016 avec l'objectif de faciliter les déplacements des entreprises et des particuliers via une application smartphone.



Free2Move eSolutions proposera des infrastructures de recharge (installation, entretien et exploitation), des abonnements mensuels de recharge dans des bornes publiques ou résidentielles, ainsi que la gestion du cycle de vie des batteries.



La joint venture devrait également se positionner sur des services énergétiques plus innovants, comme l'intégration de la technologie de véhicule-réseau (V2G) et des solutions de gestion de l'énergie permettant de réduire le coût total de possession d'un véhicule.



Son conseil d'administration sera composé de six membres et présidé par Carlalberto Guglielminotti, un cadre issu d'Engie EPS, tandis que Roberto Di Stefano, du groupe Stellantis, prendra la direction générale.



