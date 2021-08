Stellantis (ex peugeot) : L'objectif opérationnel 2021 est d'environ 10%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce des revenus nets Pro Forma de 75,3 milliards d'euros sur le 1er semestre 2021, en hausse de 46%.



Le résultat opérationnel courant Pro Forma s'inscrit à 8,6 milliards d'euros, avec une marge de 11,4 % et un record de la marge en Amérique du Nord à 16,1 %. Le bénéfice net est de 5,936 milliards d'euros.



La part de marché de Stellantis sur l'Europe au 1er semestre a progressé pour atteindre 23,1 %. Peugeot est N° 2 en Europe 30 avec 7,1% de part de marché au 1er semestre.



Le groupe annonce un démarrage rapide dans l'exécution des synergies avec un cash net d'environ 1,3 milliard d'euros au 1er semestre 2021.



Le Free cash flow industriel Pro Forma est négatif de 1,2 milliard d'euros, reflétant les effets négatifs sur le fonds de roulement de la part des semi-conducteurs commandée et non reçue.



L'objectif opérationnel 2021 est porté à environ 10% de marge opérationnelle courante.



