Stellantis (ex peugeot) : Jefferies initie une couverture à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies initie une couverture de Stellantis avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 18 euros ou 22 dollars (y compris 0,83 euro pour la participation Faurecia), avec des estimations 2021-23 relevées de 8%.



'Avec l'opportunité d'une réinitialisation stratégique, une gouvernance encourageante et un bilan plus solide que la moyenne, nous considérons Stellantis comme mieux équipé que la plupart pour gérer les problèmes hérités de l'automobile', juge le broker.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.