Stellantis (ex peugeot) : Invest Securities fixe son objectif à 14,5 E

(CercleFinance.com) - La cotation boursière du titre à Paris a commencé ce lundi, avec une hausse de près de +12% en 3 jours indique Invest Securities.



' Nous retenons, à ce stade, la philosophie de cette opération majeure dans le secteur Auto, à savoir une opération ' bouclier ' selon les mots du CEO. Nous présentons une première approche des perspectives et des BNA de Stellantis ' indique le bureau d'analyse.



' Sur des bases encore mal ' assises ' et portant beaucoup d'hypothèses, notre objectif de cours ressort à 14,5E. Nous initions le suivi de la valeur avec une opinion neutre ' rajoute Invest Securities.



