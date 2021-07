Stellantis (ex peugeot) : Goldman Sachs réitère son conseil après le CMD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a présenté sa stratégie d'électrification, dans le cadre de sa journée CMD.



Pour l'analyste, le point le plus important est que Stellantis s'attend à être une entreprise à marge opérationnelle durable à deux chiffres à moyen terme, d'ici 2026 (2025 : Goldman Sachs 9,4 %, données du consensus de Visible Alpha 9,1 %).



Il estime que la réalisation de cet objectif ferait potentiellement de Stellantis la société automobile la plus rentable que ses pairs traditionnels ne l'ont été en moyenne entre 2012 et 2019.



' Stellantis investira 30 milliards d'euros dans l'électrification au cours des cinq prochaines années (2021-25E), ce qui, selon nous, constitue le deuxième plus grand projet l'électrification après VW '.





' Par rapport à l'investissement total prévu au cours des cinq prochaines années, nous pensons que Stellantis alloue la plus grande proportion de ses dépenses d'investissement à l'électrification 41% (contre 31%/34%/31% pour Ford/GM/VW, respectivement) ' indique le bureau d'analyses.



' Stellantis s'attend à ce que 70 % de ses ventes en Europe soient des VEB d'ici 2030 et 35 % en Europe du Nord. D'ici 2025, 98 % des modèles de l'entreprise en Europe et en Amérique du Nord seront électrifiés '.



Goldman Sachs réitère son conseil à l'achat sur Stellantis car l'analyste attend une croissance des bénéfices attrayante grâce à la mise en place d'un système de gestion de qualité. L'objectif de cours est fixé à 21 E.



Nous estimons que la valorisation de Stellantis est inférieure à celle de ses pairs (P/E 2022E) de 33%/46%/20% par rapport à Ford/GM/VW).



