Stellantis (ex peugeot) : Gagne 7% en hebdo, les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 7,2% sur la semaine. Le groupe a publié, hier, un chiffre d'affaires 2021 du 1er trimestre en hausse de 14% et supérieur aux attentes à 37.0 MdE (pro-forma, consensus à 35.5 MdE). ' Il a été porté par la croissance des volumes (+11%) mais aussi et surtout par des impacts prix et mix très positifs ' indique Oddo.



' A la suite de cette publication, nous considérons toujours Stellantis comme la meilleure opportunité boursière au sein du secteur (OC 18 E) avec un momentum de résultats solides à court terme ' rajoute le bureau d'analyses.



Le groupe a réitéré son objectif de MOP entre 5,5% et 7,5%, à comparer avec un consensus de 7,3% et 5,3% en 2020.



' Après ce très bon début d'année et dans la perspective des importants lancements produits du S2 en Amérique du Nord, d'une amélioration de la situation semis au S2 et d'un environnement mix/prix toujours très solide, nous ressortons, pour notre part, confortés dans notre vision plus optimiste (7.8%e) et visons, également, un FCF de >5 MdEe (renforcé par la sortie de l'accord avec Tesla en Europe) ' indique Oddo.



Invest Securities maintient son opinion 'neutre' sur Stellantis après le rebond de 7%, 'toujours à l'affût de points d'entrée', avec un objectif de cours, principalement corrigé de la déconsolidation de Faurecia, qui ressort à 16 euros contre 15 euros précédemment.



Commentant la présentation du CA trimestriel en données pro forma, le bureau d'études souligne que 'les pénuries et les ruptures de production ne sont pas à confondre avec la croissance de la demande auto qui reste solide en 2021'.



'Le pire des ruptures de production se déroule au deuxième trimestre après une perte de production de -11% au premier par rapport au plan de production', poursuit l'analyste. 'Les guidances étant inchangées, nos estimations 2021-23 sont maintenues'.



