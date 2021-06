Stellantis (ex peugeot) : En repli de -3% après la mise en examen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 3% ce matin. Dans le cadre des enquêtes judiciaires de plusieurs constructeurs automobiles entamées en 2016 et 2017, Peugeot, filiale à 100 % de Stellantis a été mise en examen hier par le tribunal de Paris sur des allégations de ' tromperie ' dans le cadre de la vente de véhicules diesel Euro 5 en France entre 2009 et 2015.



Peugeot devra verser une caution de 10 millions d'euros (dont 8 millions pour le paiement potentiel de dommages et intérêts et d'amendes et 2 millions pour assurer la représentation de la société au tribunal), et devra fournir une garantie bancaire de 30 millions d'euros pour l'indemnisation potentielle des pertes.



Deux autres filiales de Stellantis, Citroën et FCA Italy ont été assignées à comparaître devant le tribunal de Paris, respectivement aujourd'hui et en juillet, dans le cadre de la même enquête.



' Les entreprises sont fermement convaincues que leurs systèmes de contrôle des émissions répondaient à toutes les exigences applicables à l'époque et continuent de le faire, et elles attendent avec impatience l'occasion de le démontrer ' indique le groupe.



