Stellantis (ex peugeot) : Distribution en numéraire et d'actions Faurecia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé la distribution conditionnelle, par Stellantis aux détenteurs de ses actions ordinaires, d'un maximum de 54 297 006 actions ordinaires de Faurecia et jusqu'à 308 millions d'euros en numéraire.



Cela correspond au produit reçu par Peugeot de la vente d'actions ordinaires de Faurecia en octobre 2020, à reverser aux détenteurs d'actions ordinaires Stellantis inscrits au mardi 16 mars 2021, suite à une réduction de capital.



Le paiement de cette Distribution est subordonné à l'annonce de l'approbation de la Distribution par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Stellantis qui se tiendra le 8 mars 2021 et de la satisfaction de certaines formalités du droit néerlandais.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.