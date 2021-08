Stellantis (ex peugeot) : Co-entreprise créée avec FIH Mobile

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce avoir conclu son accord avec Foxconn, via sa filiale FIH Mobile, pour créer leur co-entreprise Mobile Drive, annonce qui intervient après la signature initiale d'un protocole d'accord le 18 mai dernier.



Cette nouvelle entité commune, détenue à parts égales, se concentrera sur la création de cockpits intelligents pour véhicules, en rupture avec les modes de conception actuels, ce qui favorisera le développement de véhicules connectés intelligents.



'Le partenariat combine les capacités de Foxconn dans l'industrie de l'ICT (Information and Communication Technology) et des solutions intelligentes, avec l'expertise de Stellantis dans le secteur automobile', explique le constructeur.



