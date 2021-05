Stellantis (ex peugeot) : Accompagne l'e-mobilité du groupe Zegna

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe italien Ermenegildo Zegna, spécialiste des vêtements de luxe sur-mesure - s'associe à Stellantis afin de changer l'ensemble des 200véhicules de sa flotte en véhicules propres à l'horizon2025.



Avec sa nouvelle politique Voiture verte (Green Car Policy), le groupe va introduire des véhicules hybrides rechargeables et des voitures 100% électriques dans son parc automobile en vue de réduire les émissions de CO2et la pollution de l'air.



'L'annonce d'aujourd'hui illustre parfaitement la capacité de Stellantis à soutenir le groupe Zegna et son objectif 'zéro émission', pour ses collaborateurs comme pour sa chaîne d'approvisionnement, avec des véhicules écologiques de pointe',a commenté John Elkann, Chairman de Stellantis.



Afin de favoriser l'adoption de véhicules verts, le groupe Zegna installera des bornes de recharge dans l'ensemble de ses installations et proposera à ses collaborateurs des contrats de location de voitures pour les modèles hybrides et 100% électriques, ainsi que des cartes de carburant et de recharge pour leurs véhicules.



