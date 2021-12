Stellantis : Stellantis vise 20 milliards d'euros de CA additionnel grâce aux logiciels d'ici 2030

Stellantis a annoncé mardi viser quatre milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel additionnel grâce aux produits et abonnements basés sur les logiciels embarqués dans ses véhicules d'ici 2026 et 20 milliards d'ici 2030.

par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

PARIS/MILAN (Reuters) - Stellantis a annoncé mardi viser quatre milliards d'euros de chiffre d'affaires additionnel par an avec les produits et abonnements basés sur les logiciels embarqués dans ses véhicules d'ici 2026, contre 0,4 milliard actuellement, et jusqu'à 20 milliards d'ici 2030.

Né de la fusion entre PSA et FCA, le groupe ambitionne d'avoir 26 millions de voitures connectées en circulation dans le monde d'ici 2026 et 34 millions d'ici 2030, contre 12 millions à l'heure actuelle, grâce à trois plateformes technologiques alimentées par intelligence artificielle attendues à partir de 2024.

"Il s'agit d'un très important pas en avant, d'une brique supplémentaire (à notre stratégie d'électrification)", a dit le directeur des logiciels de Stellantis, Yves Bonnefont, au cours d'une téléconférence de presse.

"Notre stratégie logiciels se fonde sur l'idée de déconnecter les cycles hardware et software afin de créer des véhicules qui évoluent et qui sont updatés en permanence", a-t-il ajouté.

Ces mises à jour pourraient être proposées tous les trois mois et permettre par exemple d'ajuster informatiquement les tarifs d'assurance selon l'usage que l'on fait de sa voiture, ou de modifier la puissance de son moteur.

Comme tous les constructeurs automobiles historiques, Stellantis souffre de la comparaison avec Tesla sur l'avancement technologique de ses voitures, mais le groupe estime disposer d'atouts propres grâce à sa taille et à son portefeuille de marques.

"Les plateformes que nous sommes en train de développer seront certainement au niveau des plus avancées de tous nos concurrents lorsqu'elles seront lancées", a poursuivi Yves Bonnefont. "Et nous allons les utiliser en conjonction avec nos marques pour créer un lien émotionnel et renforcer la force de nos 14 marques."

La partie logiciel devient ainsi un moyen rapide et plus économique de différencier au yeux de l'utilisateur des noms comme Jeep, Citroën ou Dodge. Avec respectivement des services pour la conduite tout terrain, des options de convivialité ou des réglages sur mesure pour la conduite sportive.

La modernisation annoncée, qui mobilisera en interne une équipe dédiée de 4.500 ingénieurs d'ici 2024, passe également par des partenariats. "Nous ne voulons pas faire tout nous-mêmes", a expliqué Yves Bonnefont.

Stellantis est déjà associé à l'allemand BMW, à la filiale de voiture autonome d'Alphabet Waymo et à l'assembleur taïwanais de l'iPhone Foxconn. Avec ce dernier, il compte finaliser son partenariat dans l'"infotainment" d'ici la fin de l'année et a annoncé mardi un protocole d'accord supplémentaire pour développer quatre familles de puces qui couvriront plus de 80% des besoins du constructeur en matière de microcontrôleurs.

