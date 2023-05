Stellantis : Stellantis-Ventes +14% au T1 grâce aux puces, les stocks montent

par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

PARIS/MILAN (Reuters) - Stellantis a fait état mercredi d'une hausse de 14% de son chiffre d'affaires net au premier trimestre grâce à une augmentation des ventes en volume portée par l'amélioration des approvisionnements en semi-conducteurs, mais aussi d'une hausse de ses stocks.

Le chiffre d'affaires du constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA est ressorti à 47,2 milliards d'euros, supérieur aux attentes puisque selon un consensus réalisé par Reuters, les analystes attendaient 45,53 milliards.

"Une meilleure réalisation des commandes de semi-conducteurs améliore, lentement mais sûrement, notre capacité à produire des véhicules", a dit le directeur financier Richard Palmer au cours d'une téléconférence de presse, pour sa dernière présentation de résultats puisqu'il quittera Stellantis fin juin, après vingt ans passés dans le groupe, pour être remplacé par Natalie Knight.

L'action Stellantis a ouvert en baisse de 1%.

Philippe Houchois, analyste chez Jefferies, souligne que le chiffre d'affaires est meilleur que prévu, mais que le niveau des stocks reste à "surveiller".

Le groupe aux 14 marques - dont Peugeot, Fiat et Jeep - a fait état d'une hausse de 7% de ses livraisons consolidées de véhicules à 1,476 million d'unités au premier trimestre. Mais des problèmes persistants dans la logistique de transport ont contribué à gonfler d'environ 200.000 unités les stocks totaux à 1,3 million de véhicules.

"Je pense que c'est davantage une question de réalisation des ventes qu'un sujet stocks", a précisé Richard Palmer, pour qui la production et la livraison de l'important carnet de commandes du groupe reste un défi. "Je pense que notre niveau de stock (...), vu le niveau de ventes où nous sommes, est raisonnablement situé."

Le groupe, qui vise un doublement de son chiffre d'affaires net d'ici 2030, a également annoncé une croissance de 22% de ses ventes mondiales de véhicules électriques sur les trois premiers mois de l'année, soutenues notamment par les Peugeot 208 et Fiat 500.

Aux Etats-Unis, en attendant que l'offensive purement électrique se matérialise avec les Ram 1500 REV et Jeep Avenger, le constructeur revendique la première place des hybrides rechargeables pour sa Jeep Wrangler.

L'un des trois constructeurs automobiles les plus rentables du secteur, Stellantis n'a pas l'intention de s'engager dans une guerre des prix dans le sillage du concurrent californien Tesla et vise toujours une marge opérationnelle ajustée à deux chiffres en 2023 et à l'horizon 2030.

"Il est difficile de faire des prévisions sur les arbitrages prix/volumes", a ajouté Richard Palmer. "A court terme, les prix devraient être relativement stables, mais il est clair que cela dépendra des prises de commandes."

(Reportage Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, avec Federico Maccini à Milan, édité par Jean-Stéphane Brosse)

