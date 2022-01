Stellantis : Stellantis fait appel à Amazon pour le futur cockpit de ses voitures

PARIS (Reuters) - Stellantis et Amazon ont annoncé mercredi plusieurs accords pour développer notamment le cockpit de nouvelle génération des voitures du constructeur automobile franco-italo-américain.

"Stellantis et Amazon vont collaborer pour déployer la technologie et l'expertise logiciel d'Amazon à travers l'organisation de Stellantis, dont le développement des véhicules, la construction d'expériences connectées à bord et la formation de la future génération d'ingénieurs logiciels automobiles", ont dit les deux groupes dans un communiqué commun.

Cette collaboration avec le géant américain de l'e-commerce, dont les termes financiers n'ont pas été rendus publics, portera notamment sur des solutions logicielles destinées au futur "STLA SmartCockpit" à compter de 2024.

