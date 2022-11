Stellantis : Stellantis envisage de produire en Inde des véhicules électriques abordables

par Aditi Shah

NEW DELHI (Reuters) - Stellantis n'est pas actuellement en mesure de produire des véhicules électriques abordables en Europe et envisage une production à moindre coût sur des marchés comme l'Inde, a déclaré son directeur général.

Si l'Inde est capable d'atteindre les objectifs de qualité et de coûts du groupe automobile d'ici fin 2023, la possibilité d'exporter des véhicules électriques vers d'autres marchés pourrait devenir réalité, a déclaré mercredi Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis lors d'une table ronde en Inde avec la presse.

"Jusqu'à présent, l'Europe est incapable de fabriquer des véhicules électriques abordables. La grande opportunité pour l'Inde serait donc de pouvoir vendre des voitures compactes électriques à un prix abordable, en préservant la rentabilité", a-t-il dit.

Stellantis, qui investit massivement dans l'électrique, prévoit de produire des dizaines de modèles sur la prochaine décennie, mais Carlos Tavares a averti le mois dernier qu'il faudrait attendre cinq à six ans pour que ce secteur soit financièrement accessible.

Carlos Tavares a ajouté que Stellantis était toujours en train d'élaborer un plan d'exportation de véhicules électriques depuis l'Inde et qu'aucune décision n'avait été prise.

Les constructeurs américains Ford et General Motors se sont désengagés du pays, quatrième plus grand marché automobile mondial, en raison de performances moins bonnes qu'attendu et de la domination du japonais Suzuki et du sud-coréen Hyundai.

Dans le même temps, les acteurs chinois poursuivent leur implantation sur le marché européen avec des voitures plus abordables.

"Il y a une tension croissante entre la Chine et le monde occidental. Cela va avoir une conséquence en matière de commerce. La puissance qui est la mieux placée pour tirer parti de cette opportunité est évidemment l'Inde", a déclaré Carlos Tavares.

L'Inde, où Stellantis distribue ses marques Jeep et Citroën, ne représente qu'une fraction des ventes mondiales du constructeur mais le dirigeant a déclaré que le groupe ne courait pas après les volumes mais cherchait plutôt à s'y développer lentement et de manière rentable.

Stellantis prévoit de lancer son premier véhicule électrique dans le pays, une version de la Citroën C3, en début d'année prochaine.

(Reportage Aditi Shah, version française Laetitia Volga, édité par)

