Stellantis : CA +29% au T3, supérieur aux attentes

PARIS (Reuters) - Stellantis a fait état jeudi d'une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, la progression de ses livraisons et des prix de ses voitures, ainsi que des effets de changes favorables, ayant plus que compensé des problèmes dans la logistique poids lourds en Europe.

Le troisième constructeur automobile mondial par le chiffre d'affaires, né de la fusion entre PSA et FCA, a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires net de 42,1 milliards d'euros et confirmé au passage son objectif d'une marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2022.

Selon un consensus réalisé par Reuters, les analystes attendaient en moyenne 40,94 milliards d'euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Les ventes consolidées en volume ont augmenté de 13% à 1,281 million d'unités, l'amélioration de l'approvisionnement en puces ayant aidé le constructeur à écouler l'important carnet de commandes.

Dans sa principale région, l'Amérique du Nord, les ventes du groupe ont été tirées par les très profitables Dodge Durango, Jeep Compass et Cherokee, Wagoneer et Ram 1500.

(Gilles Guillaume, avec Giulio Piovaccari à Milan, édité par Sophie Louet)

Copyright © 2022 Thomson Reuters