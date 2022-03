Stellantis : Stellantis transforme son usine de Termoli en 'gigafactory' de batteries

(Reuters) - Le constructeur automobile Stellantis a annoncé mercredi la transformation de son usine située à Termoli, en Italie, en un nouveau site de production de batteries.

Avec ses partenaires Mercedes-Benz et TotalEnergies/Saft le groupe s'engage "à augmenter la capacité industrielle de leur coentreprise Automotive Cells Company (ACC) pour atteindre au moins 120 GWh d’ici 2030", a déclaré Stellantis dans un communiqué.

Le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat avait annoncé l'an dernier son intention de construire cinq "gigafactories" de batteries en Europe (en France, en Allemagne et en Italie) et en Amérique du Nord.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(Reportage Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2022 Thomson Reuters