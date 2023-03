Spie : Le titre chute après un creusement des pertes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels de cybersécurité Wallix perdait plus de 4% vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un creusement de sa perte annuelle.



Le spécialiste de la sécurisation des accès et des identités numériques dit avoir essuyé une perte nette de six millions d'euros l'an dernier, contre -2,9 millions en 2021, sous l'effet d'une accélération de ses investissements.



Le groupe explique que la phase d'investissement liée à son plan stratégique 'Unicorn 25' s'est essentiellement concentrée sur 2022, ce qui s'est traduit par une hausse de 17% des charges d'exploitation, à 33,9 millions d'euros.



Sur l'ensemble de l'année, son chiffre d'affaires ressort à 25,2 millions d'euros, en progression de 8,7% et de 14,8% hors Russie, avec une croissance qui s'est accélérée au second semestre à +10,1% (dont +19,2% hors Russie).



Concernant 2023, Wallix se dit entièrement focalisé sur l'accélération de la croissance de son activité, dans la lignée du second semestre 2022, et sur la rentabilisation de ses actifs en place.



La région nord-américaine, les solutions 'Saas' et le segment de la cybersécurité industrielle devraient ainsi constituer les principaux axes stratégiques à l'origine de l'augmentation de ses revenus et de ses marges.



Après un retour à une croissance sur le second semestre 2022, le groupe dit anticiper une accélération de sa croissance organique en 2023, une tendance qui devrait s'accompagner d'une amélioration significative des résultats sous l'effet du retour progressif à la normale des dépenses opérationnelles.



Il prévoit ensuite d'atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.



A la Bourse de Paris, l'action chutait de 4,5% peu avant 11h30 suite à toutes ces annonces.



