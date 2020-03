Somfy sa : Suspend l'activité sur ses sites à cause du virus

(CercleFinance.com) - Somfy annonce ce soir la suspension temporaire de l'activité sur les sites de production français, italiens et tunisien, ainsi que la suspension temporaire des activités sur son site logistique de Bonneville en France.



'La suspension doit permettre au Groupe de renforcer les mesures sanitaires d'ores et déjà mises en place sur les sites de production et garantir aux collaborateurs de Somfy un cadre de travail sécurisé', indique le groupe.



'Les principaux services du Groupe Somfy sont opérationnels, grâce aux mesures de télétravail mises en oeuvre pour l'ensemble des collaborateurs dont l'activité le permet. Ces mesures permettent d'assurer, dans la mesure du possible, une continuité de service pour tous les consommateurs, clients et prestataires du Groupe.'



