Solocal group : Remboursement partiel du RCF le 30 septembre

(CercleFinance.com) - Solocal annonce qu'il effectuera le 30 septembre, un remboursement de la ligne de RCF à hauteur de six millions d'euros (sur un total de 50 millions), dont trois millions en espèces et trois millions en actions à émettre par le biais d'une augmentation de capital réservée.



Le groupe de services de renseignement précise que cette émission d'actions sera réalisée à un prix unitaire égal au prix moyen pondéré par le volume sur la période comprise entre le 12 août et le 22 septembre inclus.



Solocal communiquera au marché les conditions définitives de réalisation de l'augmentation de capital réservée au 30 septembre. Après ce remboursement partiel, le montant en principal restant dû au titre du RCF s'élèvera à 44 millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel