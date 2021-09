Solocal group : Nomination d'une chief technology officer

(CercleFinance.com) - Solocal annonce l'arrivée, à compter du 1er octobre, de Stéphanie Zeppa à son comité exécutif en qualité de chief technology officer (CTO), sous la direction de Hervé Milcent, le directeur général du groupe.



Stéphanie Zeppa sera ainsi en charge de l'ensemble de la direction des systèmes d'information, de la consolidation du modèle 100% cloud et de la recherche-développement au sein du groupe de services de renseignement.



Elle aura pour responsabilité de développer et renforcer les plateformes de services digitaux du groupe (Présence, Sites Web, Data Programmatique, etc.) et les médias (PagesJaunes, Ooreka.). Elle veillera ainsi à optimiser la qualité des services proposés.



