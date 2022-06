Solocal group : Nomination d'un directeur des ressources humaines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solocal fait part de la nomination de Jean-Charles Rebours comme directeur des ressources humaines (DRH). Il intègre le comité exécutif du groupe de services de renseignement et reportera au directeur général Hervé Milcent.



'Sa mission sera d'accompagner la transformation du groupe, piloter les évolutions d'organisation et contribuer au développement d'un environnement de travail stimulant et épanouissant pour les 2.700 collaborateurs que compte le groupe', explique Solocal.



Jean-Charles Rebours a rejoint GSK France en 2009 en tant que directeur des relations sociales, puis été promu DRH France et Europe du Sud de la division santé grand public en 2012, et vice-président en charge des ressources humaines en 2014.



Le comité exécutif comprendra aussi Eric Klipfel (directeur général adjoint), Olivier Regnard (directeur financier), Stéphanie Zeppa (directeur recherche et développement) et Maxime Videmann (directeur marketing produits et médias).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.