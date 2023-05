Solocal group : Le titre recule après une dégradation de Moody's

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre SoLocal accuse l'une des plus fortes baisses à la Bourse de Paris ce jeudi suite à la dégradation de la note de crédit de l'agence Moody's.



Vers 12h00, l'action recule de 3,4%, après avoir perdu jusqu'à 7%.



L'agence de notation Moody's a annoncé dans le courant de la matinée avoir abaissé de 'Caa1' à 'Caa3' à sa note de crédit d'entreprise sur la société, avec une perspective désormais 'négative'.



Moody's a justifié cette décision par une performance opérationnelle plus faible que prévu en 2022 et par un risque accru de défaut et de difficultés de trésorerie alors que se profilent deux échéances importantes de remboursement de dette, l'une en septembre 2023 et l'autre en 2025.



Moody's avait décidé de mettre sa note sous surveillance en février dernier suite à l'annonce par SoLocal du report de la publication de ses résultats annuels.



