Solocal group : Le président du conseil démissionne

(CercleFinance.com) - Pierre Danon a fait part mercredi de son intention de démissionner de la présidence du conseil d'administration de Solocal, avec une prise d'effet prévue au 30 juin.



Dans un communiqué, l'homme d'affaires explique vouloir laisser 'les coudées franches' au nouveau directeur général du groupe, Hervé Milcent.



Pierre Danon occupait les fonctions de président du conseil depuis quatre ans et avait brièvement exercé, entre octobre 2020 et avril 2021, le rôle de président-directeur général.



Solocal indique qu'un processus de sélection visant à le remplacer a démarré, avec l'objectif d'aboutir à une nomination avant le 30 juin.



A la Bourse de Paris, l'action Solocal perdait plus de 2% suite à ces informations.



