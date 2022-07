Solocal group : En forte baisse après l'ajustement de ses objectifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Avec des pertes de plus de 14%, Solocal accuse mercredi l'une des plus fortes baisses du marché parisien suite à l'ajustement de ses objectifs pour l'exercice 2022.



La société anticipe ainsi un chiffre d'affaires annuel en repli de 5% par rapport au chiffre d'affaires 2021 et un Ebitda récurrent 2022 lui aussi attendu en recul d'environ 5% par rapport à l'an dernier.



Pour mémoire, l'entreprise avait déclaré en début d'année viser une performance financière en 2022 comparable à celle de l'année 2021, aussi bien en termes de

chiffre d'affaires que d'Ebitda.



L'an dernier, Solocal avait affiché un chiffre d'affaires annuel en repli de 1,1%, pour un Ebitda récurrent en hausse de presque 5%.



Sur les six premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires a totalisé 201,2 millions d'euros, soit un recul de 6,2% par rapport au premier semestre 2021, tandis que son Ebitda récurrent a diminué de 1,3% à 55,8 millions d'euros.



