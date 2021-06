Solocal group : Arrivée du nouveau président du conseil

(CercleFinance.com) - Solocal fait part de la cooptation par son conseil d'administration de Philippe Mellier en tant qu'administrateur en date du 30 juin et de sa désignation en tant que président du conseil à cette date, nomination soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.



Le management procédera d'ici à la fin du troisième trimestre à une revue stratégique afin de tenir compte d'une période de crise sanitaire plus longue qu'anticipé, prendre les actions pour un retour à une croissance durable et redéfinir des objectifs moyen-terme.



A cette occasion, Solocal précise avoir enregistré un niveau de prise de commandes cumulé à fin juin inférieur à ses attentes, notamment pendant la période de confinement d'avril. Il confirme néanmoins son objectif d'un EBITDA 2021 de l'ordre de 120 millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel