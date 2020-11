Solocal group : Rassurant pour son activité en novembre

(CercleFinance.com) - En amont de l'assemblée générale mixte de ce vendredi, Solocal fait part pour le mois de novembre d'un impact du confinement sur son activité nettement inférieur à celui du printemps 2020, avec une baisse des ventes de l'ordre de 10% en comparaison annuelle.



Au titre des trois premières semaines de novembre, il a enregistré des prises de commande digitales entre +5% et -25% par rapport aux mêmes semaines de 2019, à comparer à -68%, -78% et -61% pour les premières semaines de confinement du printemps.



A ce jour, 'malgré la prudence qu'impose la crise sanitaire actuelle en France', le groupe de services de renseignement affirme donc maintenir ses perspectives 2020 ainsi que ses ambitions pour 2021.



