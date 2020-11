Solocal group : Mappy cédée au groupe RATP

(CercleFinance.com) - Solocal annonce la cession de sa filiale Mappy au groupe RATP, opération qui permet au groupe de services de renseignement de se concentrer sur ses activités stratégiques et sa nouvelle offre de services digitaux à destination des PMEs et des grands comptes en France.



Il explique que la contribution d'EBITDA récurrent de Mappy était significativement inférieure à celle du groupe. Le produit de la vente n'aura pas d'impact significatif sur sa position de trésorerie et son niveau d'endettement.



'Mappy continuera à être la solution cartographique et le calculateur d'itinéraires du site PagesJaunes.fr et les clients de Solocal pourront continuer à bénéficier de la visibilité préférentielle sur le média Mappy', précise-t-il toutefois.



