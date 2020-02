Solocal group : Le résultat net repasse positif en 2019

(CercleFinance.com) - Solocal Group affiche ce matin un résultat net consolidé de 32 millions d'euros au titre de 2019, contre -81,3 millions en 2018, ainsi qu'un EBITDA à 191 millions (+2,2%).



Le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste des services de renseignement baisse en revanche de -12,7% à 584 millions d'euros, dont des ventes pour le Digital en recul de -8,8%.



S'agissant de ses perspectives, Solocal vise notamment un retour à la croissance du chiffre d'affaires Digital sur le second semestre 2020 et une accélération de la croissance de l'EBITDA Digital en 2020.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOLOCAL GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok