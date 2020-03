Solocal group : Le président du conseil se renforce au capital

(CercleFinance.com) - Solocal Group indique que le 28 février, le président de son conseil d'administration, Pierre Danon, a fait l'acquisition nette de 107.088 titres du capital de Solocal, portant ainsi sa participation totale dans Solocal à 753.378 titres.



Cette opération s'est décomposée en une cession de 137.662 titres détenus en direct et l'acquisition concomitante de 244.750 titres par le biais du véhicule Cordial Investments and Consulting Limited, personne morale liée à Pierre Danon.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOLOCAL GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok